ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почему болезнями сердца чаще страдают мужчины, объяснил кардиохирург

09.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Почему болезнями сердца чаще страдают мужчины, объяснил кардиохирург

Кардиохирург Лео Бокерия заявил, что у мужчин сердце хуже приспособлено к нагрузкам по сравнению с женским. Об этом информирует «Медик Форум».

Бокерия заметил, что мужчины страдают от сердечно-сосудистых заболеваний чаще, чем женщины. Объясняя это, кардиохирург заявил, что женский организм «лучше сбалансирован».

По словам эксперта, у женщин работа сердечно-сосудистой системы эффективно поддерживается гормонами: в женском теле гормональное производство функционирует с учетом сильнейших нагрузок – например, таковыми являются беременность и роды. Попутно это усиливает и защиту сердца от воздействия неблагополучных внешних факторов. А мужское сердце подобного уровня защиты лишено, это особенно драматично после 40 лет – в эти годы риск инфаркта у мужчин заметно выше, чем у женщин.  

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кардиохирург Лео Бокерия заявил, что у мужчин сердце хуже приспособлено к нагрузкам по сравнению с женским. Об этом информирует «Медик Форум». Бокерия заметил, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы финишировали четвертыми в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by