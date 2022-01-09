Почему болезнями сердца чаще страдают мужчины, объяснил кардиохирург

Источник материала: ОНТ

Кардиохирург Лео Бокерия заявил, что у мужчин сердце хуже приспособлено к нагрузкам по сравнению с женским. Об этом информирует «Медик Форум».

Бокерия заметил, что мужчины страдают от сердечно-сосудистых заболеваний чаще, чем женщины. Объясняя это, кардиохирург заявил, что женский организм «лучше сбалансирован».

По словам эксперта, у женщин работа сердечно-сосудистой системы эффективно поддерживается гормонами: в женском теле гормональное производство функционирует с учетом сильнейших нагрузок – например, таковыми являются беременность и роды. Попутно это усиливает и защиту сердца от воздействия неблагополучных внешних факторов. А мужское сердце подобного уровня защиты лишено, это особенно драматично после 40 лет – в эти годы риск инфаркта у мужчин заметно выше, чем у женщин.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram