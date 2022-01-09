Белорусские медики спасли новорожденную девочку и её 37-летнюю мать, у которой из-за COVID отказали легкие

Источник материала: ОНТ

Вернули с того света. Белорусские врачи ставят на ноги, казалось бы, совершенно безнадёжных пациентов, которые тяжело перенесли COVID. Столичные медики спасли новорожденную и её 37-летнюю мать. Малышка родилась без инфекции, но COVID едва не оставил ребенка сиротой.





Злосчастный COVID Анастасия Копыток подхватила на 7-м месяце беременности. В один из дней у неё поднялась температура, а дальше самочувствие становилось всё хуже и хуже. Медики доставили девушку под присмотр столичных акушеров.

Анастасия Копыток: «Я побыла в сознании около недели, потом сделали мне "кесарево", чтобы лёгкие открылись, чтобы не давил ребёнок. Слава Богу, ребёнка спасли».

За жизнь недоношенной девочки продолжили бороться медики в Боровлянах. И им это удалось, а вот Анастасия после операции в себя не пришла, отказали лёгкие. Спасать девушку взялись врачи из Республиканского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, на базе которого создано специальное отделение для экстренной помощи и реабилитации пациентов после ковидной инфекции.

Более месяца девушка была в глубокой коме. И всё это время за каждый её вдох и выдох ежедневно боролась команда медиков. Поэтому первые шаги пациентки стали большой общей победой. Уже после недели реабилитации Настя смогла сама держать телефон, чтобы любоваться Лу́ной (так зовут её малышку, за которой дома присматривают родственники).

Слова благодарности ежедневно доносятся из каждой палаты. Отеки мозга, отказ почек и других органов, месяцы в коме. То, что Сергей Винцукевич начал двигаться и даже говорить, сравнимо с полётом в космос.

И огромная заслуга в этом медиков нового отделения интенсивного ухода, чей не системный, а именно индивидуальный подход к каждому пациенту дал удивительный результат. В мировой практике это называют персонализацией интенсивной терапии. И стоит она больших денег, но даже с их наличием доступна не всегда.

Павел Бондаревич, заведующий отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии: «Отделение было создано год назад для оказания помощи, восстановления пациентов, которые находятся на аппарате ИВЛ и в критическом состоянии. На базе нашего отделения имеется инструктор-методист, который занимается с этими пациентами. Есть специально обученный младший и средний медперсонал».

Методику врачи перепрофилированного отделения совершенствуют, а результатами охотно делятся с коллегами из других стран. В перспективе такие реанимационные и реабилитационные отделения появятся в крупных городах страны. Но ставку врачи делают на профилактику и приводят реальные цифры: из тяжелобольных, которые попали в реанимацию нового комплекса, нет ни одного привитого от ковида.

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