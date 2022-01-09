В Бразилии скала обрушилась на отдыхающих и убила двух туристов

Источник материала: ОНТ

В округе Капитолиу (Бразилия) на катера с туристами обрушился большой кусок скалы. Об этом информирует Folha De St. Paolo.

Трагедия произошла в популярном среди туристов месте Минас-Жерайс. В результате обрушения куска скалы были повреждены три судна, два из них затонули. Как минимум двое мужчин погибли.

По сведениям спасателей, пострадали не менее 32 человека. По предварительной информации, большинство из них – туристы. На место отправили группы водолазов. В спасательной операции принимают участие порядка 40 человек.

Глава округа, в котором произошел инцидент, выразил соболезнования родственникам погибших. Чиновник подтвердил, что несчастный случай стал результатом падения части скалы. Обрушение могло быть вызвано «напором воды» в районе каньонов.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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