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В Болгарии в Сеть утекли личные данные порядка 300 тыс. граждан. В список вошли видные политики и известные журналисты

09.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Болгарии в Сеть утекли личные данные порядка 300 тыс. граждан. В список вошли видные политики и известные журналисты

В открытый доступ в интернете утекли персональные данные около 300 тыс. граждан Болгарии, в число которых вошли ведущие политики, руководители страны и партийные деятели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Monitor.

Данные хранились в системе БУЛСТАТ (Болгарские статистические данные), уточняет источник.

В частности, в открытом доступе оказались номер личного телефона председателя Народного собрания (парламента) страны, его домашний адрес, личная информация его заместителей, а также министра сельского хозяйства и многих других. Также в Сети оказались вылиты сотни имен известных журналистов и общественных деятелей. 

Утечку заметили после вступления 4 января в силу поправок к Закону о регистре БУЛСТАТ, предполагающих изменение его идентификационных кодов. Специалисты расследуют причины случившегося.

Фото: pixabay

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В открытый доступ в интернете утекли персональные данные около 300 тыс. граждан Болгарии, в число которых вошли ведущие политики, руководители страны и партийные...
 
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