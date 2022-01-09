В честь Леонардо Ди Каприо назвали новый вид деревьев. Актер помог остановить вырубку африканского леса

Источник материала: ОНТ

Ученые Королевского ботанического сада Кью (Великобритания) назвали недавно открытый вид дерева в честь голливудского актера Леонардо ДиКаприо. Об этом информирует BBC.

Дерево официально назвали Uvariopsis dicaprio, оно растет лишь в Камеруне.

Это небольшое вечнозеленое тропическое дерево с блестящими растущими прямо на стволе желтыми цветами. В 2022 году ученые сада Кью дали растению название путем публикации в научном журнале PeerJ.

Отмечается, что деревья Uvariopsis dicaprio находятся под угрозой исчезновения.

Ученые подчеркнули, что дерево было названо в честь голливудского актера, чтобы тем самым отдать Ди Каприо дань уважения, так как он помог остановить вырубку леса Эбо. Это один из самых крупных лесов Центральной Африки, где обитает много уникальных и редких представителей фауны и флоры, в том числе шимпанзе, гориллы и находящиеся под угрозой вымирания лесные слоны.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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