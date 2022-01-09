Автомобиль сбил пешехода в Полоцком районе, мужчина скончался в больнице

Источник материала: ОНТ

Водитель «Renault» сбил пешехода в Полоцком районе. Об этом сообщили в УГАИ Витебской области.

Трагедия произошла 6 января в районе шести часов вечера, когда водитель легковушки марки «Renault Megane Scenic», 38-летний мужчина, наехал на 41-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части дороги.

Это случилось на автодороге Р-14 «Полоцк-Браслав», рядом с д. Островщина (Полоцкий район). Пострадавшего срочно госпитализировали, однако он умер в больнице.

Фото: УГАИ Витебской области

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