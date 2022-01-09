Зачистка террористов и общенациональный траур. Казахстан приходит в себя после беспорядков

Источник материала: ОНТ

Сразу после появления первых миротворцев в Казахстане стало заметно тише. Ситуация напряжённая, но её удалось взять под контроль. Важные объекты охраняют миротворцы. Продолжается и антитеррористическая операция. Силовики очищают от бандитов городские улицы. Сообщается о задержаниях вооружённых людей, обнаруженных тайниках с огнестрельным оружием. Пока нет точной информации по количеству жертв, но уже известно, что от рук вооруженных радикалов погибли дети. И всё это на западе называют «мирным протестом». В адрес казахстанских властей посыпалась критика, а оппоненты призывают ввести санкции в отношении страны. Знакомый сценарий.

Алматы больше других пострадал от бесчинств террористов и мародёров. Трудно поверить, что ещё несколько дней назад это были привычные мирные пейзажи. Ситуация сейчас напряжённая, но контролируемая. По крайней мере, так говорят местные власти. Последние сутки прошли относительно спокойно. Но антитеррористическая операция продолжается. Силовиков координирует специально созданный штаб. Горожане помогают полиции выявлять подозрительных людей. Преступники прячутся в скверах и парках. Время от времени в городе слышны выстрелы.

За участие в беспорядках и причастность к терактам арестованы почти 4,5 тысячи человек, среди них есть иностранцы. Ищут и тех, кто способствовал бесчинствам. Возможно, этим объясняется стремительный отъезд американских дипломатов из страны. Сообщается, что сотрудники генконсульства США в Алматы уехали вместе с семьями. Задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене. Возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках, начато досудебное расследование по случаям совершения актов терроризма. В Казахстане нет смертной казни, преступникам грозит пожизненное заключение и лишение гражданства – тем, кто сложит оружие. Силовики накануне получили приказ стрелять по бандитам на поражение.

Продолжается информационное противостояние. Координаторы беспорядков распространили слухи, что якобы в Алматы отравлен водопровод. Эта информация не подтвердилась. В то же время на одной СТО найден склад с оружием – патроны, боеприпасы, а также имущество, похищенное в ходе мародерских налётов. Передвижение по городу по-прежнему затруднено, общественный транспорт не работает. За ситуацией следят военные, которые организовали в городе и на подъездах к нему блокпосты.

Нарушена и работа инфраструктуры – периодически не работают интернет и мобильная связь, в Алматы закрыты крупные магазины, автозаправки. В небольших торговых точках на руки выдают не больше двух буханок хлеба. Экс-президент Нурсултан Назарбаев призвал нацию сплотиться вокруг нынешнего главы государства. Одно из последних решений – укрепление границы, чтобы не допустить прибытия в страну террористов-наёмников. Появились и первые оценки причинённого ущерба. Он превышает 200 миллионов долларов, а на восстановление бизнеса и объектов инфраструктуры уйдут годы. Чтобы прекратить бесчинства, чтобы казахстанские силовики почувствовали, что они способны взять ситуацию под контроль и навести порядок – понадобилась помощь ОДКБ. Стратегически важные объекты охраняют миротворцы, в том числе из Беларуси. Их оперативное прибытие во многом помогло восстановить порядок. Своевременное решение. Наша страна, которая в 2020-м столкнулась с попыткой «цветной революции», подставила плечо Казахстану.

Технологии управляемого хаоса и «цветных революций» на постсоветское пространство массировано внедряют из-за границы. И сценарий из раза в раз не меняется. К примеру, назначаются так называемые «лидеры протеста». В Казахстане таким стал беглый банкир Мухтар Аблязов. Аблязова разыскивает не только Казахстан, но и России, и Украина за серию преступлений. В Казахстане он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию убийства другого банкира. От правосудия Аблязов, который объявил себя лидером оппозиции, скрывается во Франции. И уже призвал западные страны ввести санкции против Казахстана. А в Варшаве (какое совпадение) сегодня созывали митинг в поддержку мятежников. Ничего не напоминает? Всё это происходит в том случае, когда силовой сценарий не сработал. Один только город Алматы штурмовали более 20 тысяч боевиков.

На Западе уже отметились рядом одиозных заявлений. К примеру, о недопустимости использования ОДКБ или о том, что погромщики имеют право на «мирный протест». Только мирным его никак не назовешь. Количество жертв – тому подтверждение. Известно по меньшей мере о 18 убитых силовиках. Обобщенных данных по гражданским нет. Но есть сообщения о гибели детей. Так сообщается о гибели 4-летней девочки. Ранее говорили о смертельной ране 11-летнего ребёнка. Дети погибли от пулевых ранений. Понедельник, 10 января, в Казахстане объявлен днём национального траура по жертвам беспорядков.

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