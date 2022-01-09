Почему постоянно хочется есть: названы 5 распространенных причин

Источник материала: ОНТ

Вы недавно обедали, но снова чувствуете голод? Что может скрываться за сбоями насыщения и аппетита? «Медик Форум» называет 5 распространенных причин, почему постоянно хочется есть.

Прием пищи – способ себя отвлечь. Люди часто обращаются к еде как к средству, которое позволяет как-то себя занять, отвлекает от плохого настроения и нежелательных мыслей. В эти моменты лучше постараться быть физически активным – это более полезный и здоровый способ отвлечься.

Организм нуждается в воде. По словам медиков, нередко люди ощущают якобы голод, но на самом деле их организм физиологически испытывает жажду. Это объясняется тем, что неврологические сигналы жажды и голода обрабатываются одним участком мозга. Попробуйте выпить воды, если после недавнего приема пищи вы снова захотели есть.

Отсутствие распорядка. Диетологи уверены, что люди, которые ежедневно принимают пищу в одно и то же время, реже сталкиваются с неконтролируемыми и импульсивными приступами голода.

Истощение. Человек может потреблять много еды, но при этом страдать от недостатка питательных веществ. Обычно это происходит, если активно поедаются продукты, содержащие крайне мало витаминов, клетчатки и минералов.

Поел, но не заметил. Ученые подчеркивают: процесс приема пищи требует спокойствия, определенной сосредоточенности и концентрации внимания. Если вы поели слишком быстро, на ходу, стоя или во время отвлекающей внимание деятельности, например, работая за компьютером, вы можете и не заметить своего насыщения.

Фото: Pixabay

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