На Немиге рухнула пешеходная часть моста. Причины ЧП и что происходит в центре Минска

Источник материала: ОНТ

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ЧП ночью случилось в самом центре Минска. На Немиге рухнула пешеходная часть моста. Пострадавших нет, но автомобилисты уже сейчас ощутили некоторые неудобства – движение ограничено, приходится объезжать участки центральных дорог. Весь день на месте работали сразу несколько служб. Какие предварительные причины происшествия, есть ли будущее у этой конструкции и какая сейчас обстановка в центре Минска, расскажет наш корреспондент Алёна Красноносова.





Тот самый момент обрушения оживлённого моста в центре Минска. Пешеход едва успевает увернуться от падающей плиты. Видео сняли очевидцы. Всё случилось около трёх часов ночи. И только позднее время позволило избежать жертв и пострадавших. Экстренные службы в целях безопасности оградили опасную конструкцию, закрыли некоторые выходы со станции метро «Немига».

Гул тяжёлой техники вписывался в непривычный для Минска дневной пейзаж. Рабочие пытаются максимально быстро расчистить территорию, чтобы специалисты смогли продолжить работу и выяснить, почему разрушился мост.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета: «Изучаются причины происшествия, и мы работаем, чтобы максимально в кротчайшие сроки ликвидировать последствия».

Предварительная причина ЧП – усталость конструкций из-за перепадов температуры и работы метро, которое расположено поблизости. Сейчас движение транспорта полностью перекрыто с обеих сторон путепровода и под ним. Наряды ГАИ дежурят со стороны улицы Янки Купалы и Городского Вала, а также проспекта Независимости и Мельникайте. Это самый центр города. В будни здесь и без того оживлённо. А с учётом объездов, пробок не избежать. Водителям придётся заранее продумывать маршрут. А столичные власти намерены обследовать и другие мосты.





Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета: «Мы ежегодно проводим такие мероприятия. В кротчайшие сроки мы дополнительно изучим ситуацию с мостами и путепроводами для того, чтобы в случае необходимости могли принимать дополнительные меры».

Путепровод на Немиге построен 60 лет назад. И не входил в число проблемных. Пару лет назад был небольшой ремонт: на тротуарах обновили покрытие, заменили ограждения, украсили декором. В марте прошлого года объект на пригодность к эксплуатации обследовала профильная организация – проблем не обнаружили.

Столичные власти обещают вернуть к жизни развязку в кратчайшие сроки. Но по самым благоприятным прогнозам, привычный ритм в центре города возобновится не раньше весны.

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