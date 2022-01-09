Впервые в Бресте – фестиваль «Берестейские сани»! В гости приехали Леонид Якубович и Надежда Бабкина

Источник материала: ОНТ

Рождественский парад, шоу валенок, традиционные Колядки! Брест ярко и весело проводит праздничные выходные. В городе над Бугом родилась новая традиция – «Берестейские сани». Это фестиваль традиций, семьи и хорошего настроения.





Программу второго фестивального дня открыло красочное шествие. Тысячи Дедов Морозов и Снегурочек в сопровождении других сказочных персонажей громко и торжественно прошлись по центральной улице. Участников парада на всём пути приветствовали горожане.

Возглавил парад Дед Мороз на белых санях – тех самых, что стали символом фестиваля. «Берестейские» едут даже по асфальту, но в сказке возможно всё.

К фестивалю готовились всем городом, сотни палаток, щедрые угощения, город мастеров, народные забавы. Торговые ряды растянулись на несколько километров.

Главная тема – народные традиции, вспомнить и рассказать, как праздновали Рождество наши предки много лет назад. На Святки не только колядовали, вечером собирались предсказывать судьбу.

«Берестейские сани» – это новый фестиваль в народном стиле, с песнями, танцами, ремёслами. Идея возникла спонтанно: почему бы не сделать зимний фестиваль? И тут, кажется, всё совпало: Рождество, праздничные выходные. Даже погода не подвела. Главной площадкой празднований стала обновлённая набережная.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: «Сколько сегодня пришло брестчан, как откликнулись предприятия. Я думаю, это настоящий зимний фестиваль. Год у нас был удачным, а это мероприятие, если оно будет оценено хорошо нашими жителями, будет в следующем году».

Украсил рождественские гуляния сказочный вертеп, сделанный изо льда. Не тает даже при плюсовых температурах – настоящее произведение искусства. И если библейской композицией лишь любоваться, ледяной замок – полностью во власти малышей.

Поздравить брестчан с Рождеством и Колядами приехали гости из России. Леонид Якубович открывал вечернюю программу, королева народной песни Надежда Бабкина подарила праздник. Артисты зажгли под народные хиты. Подпевали всем Брестом, танцевали от души. Есть повод для праздника.

Надежда Бабкина, народная артистка России: «Это большая наша семья, это люди, с которыми мы росли. Сейчас подрастающее поколение – все тянутся, это круто, когда мы вместе, гораздо интереснее».

Впереди праздничный фейерверк и музыкальная программа до позднего вечера, всё в ритме танца, чтобы не замёрзнуть. Зиму просили – и она вернулась!

Несмотря на морозную погоду, на праздник пришло огромное количество людей. Кажется, в Бресте зарождается новая традиция – народного фестиваля. Завтра третий – завершающий день. Организаторы спросят мнение горожан, что оставило самые яркие впечатления, чтобы в следующем году повторить с еще большим размахом.

Подписывайтесь на нас в Telegram