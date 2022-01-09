Во имя света и добра. История о православном священнике, который помогает больным детям в хосписе. Проект «Хорошие люди»

Источник материала: ОНТ

Дни рождественских праздников – это время не только для добрых пожеланий друг другу, но и для важных мыслей внутри каждого из нас. Герой нового выпуска проекта «Хорошие люди» – православный священник, который выбрал для себя особенную дорогу. Путь духовной помощи детям, которые не могут прийти в храм. Детям, в чьей жизни случилась тяжёлая болезнь. О том, как находить место добру и свету даже в самых сложных жизненных обстоятельствах, прямо сейчас.





«Я хотел сюда попасть. В этом же смысл для священника. Здесь ты чувствуешь смысл – зачем ты здесь есть, зачем ты вообще служишь. Господи Иисусе Христе, ты знаешь глубину сердца родителей, у которых болеют дети».

Вот уже три года на его молебен собираются особенные прихожане. Среди них – медицинские работники и родители. Хосписа, паллиативного и онкологического детских центров в Боровлянах. Однажды, впервые попав в детскую реанимацию для причастия малыша, отец Роман задумался о том, кто сопровождает семью, когда приходит тяжёлая болезнь ребёнка… И попросил благословения, чтобы быть рядом.

«Особенность служения в реальности детского паллиатива – это присутствие 24/7. Родители, персонал… Они должны понимать, что они не брошены, не оставлены, что они есть центр и цель нашего служения. Поэтому они всегда могут обратиться – и священник приедет».

Номер телефона он оставляет каждому, кто нуждается. Не обязательно в молитве, а даже в простом разговоре или молчании. Отец Роман попросил не снимать его с детьми. Каждая их встреча – частица очень личного мира маленького человека, которому в самом начале жизни выпали невероятно тяжёлые испытания.

Иерей Роман Артёмов, духовник Белорусского детского хосписа и Республиканского паллиативного центра помощи детям: «Всё зависит от того, чего ребёнок хочет. Мы не всегда говорим о смерти, не всегда говорим о болезни, порой мы болтаем, как одногодки, наверное, про всяких блогеров, про игры. Сегодня разговаривал с мальчиком о World of Tanks, хотя я один раз сыграл, меня там вынесли за раз, и я перестал играть. А бывают и тяжёлые вопросы – вопросы касающиеся болезни, касающиеся смерти, касающиеся боли и страхов. В пятницу в онкоцентре ушёл парень молодой Алексей, ему было 23 года, он задал такой вопрос непростой: "А что будет, когда я умру?" Знаете, я всегда на этот вопрос отвечаю честно. Я не знаю, что будет, когда мы с вами умрём. У нас с вами есть только наша вера, что смерть – это не конец. Об этом нам сам сказал Господь, не доверять ему у меня нет основания – я верю, что так оно и есть».

Каждый день он видит, как тяжело болеют, а иногда уходят дети. Но эта история не о смерти. Она о ценности каждого мига жизни. Такая простая истина, о которой все мы порой забываем.

Иерей Роман Артёмов, духовник Белорусского детского хосписа и Республиканского паллиативного центра помощи детям: «Каждое наше мгновение, в котором мы существуем, оно у нас только есть. Другого мгновения у нас пока ещё нет, и не факт, что оно будет. У нас на этой планете 100%-ная смертность, поэтому, к сожалению, она всё равно придёт, поэтому нужно жить в том мгновении, в котором мы есть. Так же и с детьми – я с ними живу».

В палатах онкологического центра он часто проводит крещение, когда просят, приезжает к людям домой для причастия. Только сегодня на попечении центра паллиативной помощи около 500 семей. Позвонить ему может каждая из них. В Минской духовной академии он стал первым преподавателем особенной дисциплины, которую до сих пор не преподают, например, в Москве и Санкт-Петербурге.

Иерей Роман Артёмов, духовник Белорусского детского хосписа и Республиканского паллиативного центра помощи детям: «Преподаю пастырскую практику о кормлении, то есть сопровождении терминальных больных. Терминальных – это значит умирающих. Да. Это для того, чтобы будущие священники хотя бы в теории могли понять, как взаимодействовать с людьми, которые умирают, это неотъемлемая часть нашего служения. Я помню всех детей, которых отпевал».

Мы провели с отцом Романом всего один день, и много вопросов остались незаданными. Ведь с ним долго хотелось говорить о простых человеческих ценностях. О том, как часто мы спрашиваем себя: за что нам даются испытания? И есть ли смысл искать ответ. В праздники мы желаем друг другу здоровья и много мечтаем. И на это у него есть свой ответ, в котором, если прислушаться, каждый может услышать себя.

Иерей Роман Артёмов, духовник Белорусского детского хосписа и Республиканского паллиативного центра помощи детям: «Я мечтаю жить у моря и ловить креветок. Но мечта должна оставаться мечтой, если её сделать целью, она перестанет быть мечтой. Я не мечтаю, чтобы все дети были здоровы. Наверное, это нереально вообще в специфике нашего мира. Я мечтаю о том, что бы у каждого из нас внутри сердца было какое-то место, где мы можем отдохнуть. Этого нам часто не хватает. Мы забываем о том, что человек – это целая вселенная, Господь нас такими создал. И каждый из нас внутри себя может найти огромный ресурс для преодоления всего, что у нас есть. Просто не всегда мы туда заглядываем и не всегда этот мир создаём. Поэтому, когда мне бывает тяжело, я в этот мир заглядываю и помню, что у меня есть такая мечта».

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