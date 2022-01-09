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Появились кадры с участием белорусских военных в Казахстане (ВИДЕО)

09.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Антитеррористическая операция продолжается в Казахстане. Прибытие миротворцев ОДКБ уже помогло существенно снизить градус напряжения – страна постепенно возвращается к повседневной жизни. 

Ночь прошла относительно спокойно. Но последствия беспорядков предстоит устранять еще долго. Многие города изменились до неузнаваемости в результате погромов и бесчинств экстремистов и мародеров. Бандиты награбили на $200 миллионов, эта цифра будет расти. На сумму около трех миллиардов упали акции казахстанского бизнеса. Власти заявляют, что ответственность придется нести всем участникам беспорядков и терактов – и она будет максимально строгой. Уже арестованы почти 4,5 тысячи человек, среди них есть иностранцы. Возбуждены уголовные дела, начато досудебное расследование. 

Кадры с участием белорусских военных мы получили этой ночью. Миротворцы охраняют стратегически важные объекты и помогают поддерживать общественный порядок. Присутствие миротворческих сил ОДКБ, безусловно, освободило руки казахстанским силовикам, позволило прекратить бесчинства и взять ситуацию под контроль. Тем не менее, с Запада уже звучат предсказуемые заявления о недопустимости использования ОДКБ, или о том, что погромщики имеют право на «мирный протест». Именно так западные политики пытаются назвать тот хаос, который творился в стране: количество жертв говорит само за себя. Известно, по меньшей мере, о 18 убитых силовиках. Данные по гражданским до сих пор обновляются. Есть сообщения о гибели детей. Завтра в Казахстане – День национального траура по погибшим. 

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Антитеррористическая операция продолжается в Казахстане. Прибытие миротворцев ОДКБ уже помогло существенно снизить градус напряжения – страна постепенно...
 
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