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Во Франции не утихают протесты: на сегодня запланировано 130 акций
Источник материала: ОНТ
Именно французы проводят самые масштабные акции протеста против антиковидных мер. Только на сегодняшний день в стране запланировано 130 акций.
Накануне в Париже прошла масштабная демонстрация против ковид-ограничений и принуждения к вакцинации. Десятки тысяч людей требуют отмены этих ограничений и выражают крайнее недовольство работой властей.
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Именно французы проводят самые масштабные акции протеста против антиковидных мер. Только на сегодняшний день в стране запланировано 130 акций. Накануне в Париже...
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