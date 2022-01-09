Во Франции не утихают протесты: на сегодня запланировано 130 акций

Источник материала: ОНТ

Именно французы проводят самые масштабные акции протеста против антиковидных мер. Только на сегодняшний день в стране запланировано 130 акций.

Накануне в Париже прошла масштабная демонстрация против ковид-ограничений и принуждения к вакцинации. Десятки тысяч людей требуют отмены этих ограничений и выражают крайнее недовольство работой властей.

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