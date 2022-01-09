﻿ Во Франции не утихают протесты: на сегодня запланировано 130 акций. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Франции не утихают протесты: на сегодня запланировано 130 акций

09.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Во Франции не утихают протесты: на сегодня запланировано 130 акций

Именно французы проводят самые масштабные акции протеста против антиковидных мер. Только на сегодняшний день в стране запланировано 130 акций. 

Накануне в Париже прошла масштабная демонстрация против ковид-ограничений и принуждения к вакцинации. Десятки тысяч людей требуют отмены этих ограничений и выражают крайнее недовольство работой властей. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно французы проводят самые масштабные акции протеста против антиковидных мер. Только на сегодняшний день в стране запланировано 130 акций.  Накануне в Париже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во имя света и добра. История о православном священнике, который помогает больным детям в хосписе. Проект «Хорошие люди»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by