COVID-19 продолжает бить рекорды по заражениям во всем мире

Источник материала: ОНТ

COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. И выходит на рекордные показатели заражаемости – около двух миллионов человек каждый день получают положительный тест.

Так, в Литве число ежедневных новых случаев превысило 3 800, и в ближайшие дни этот уровень скорее всего будет превышен. Как и в других странах Европы, здесь доминирует штамм «омикрон».

В Германии вынуждены идти на непопулярные меры: во всех 16 федеральных землях поддержали обязательную вакцинацию. Также решено ужесточить правила допуска в рестораны и бары. Даже вакцинированным и переболевшим ковидом придется предъявлять отрицательный результат теста.

В Великобритании сотни военных направлены на службу в больницы и на станции скорой помощи из-за нехватки медперсонала. Дефицит кадров составляет почти 40 тысяч сотрудников. Они находятся на самоизоляции из-за заражения или контакта с заболевшим.

Во Франции пик волны COVID-19 ожидается через 10 дней, говорят медики. При этом в обществе растет напряжение из-за действий правительства, которые не приносят результатов, но сильно ограничивают людей.

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