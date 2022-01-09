ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

COVID-19 продолжает бить рекорды по заражениям во всем мире

09.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

COVID-19 продолжает бить рекорды по заражениям во всем мире

COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. И выходит на рекордные показатели заражаемости – около двух миллионов человек каждый день получают положительный тест. 

Так, в Литве число ежедневных новых случаев превысило 3 800, и в ближайшие дни этот уровень скорее всего будет превышен. Как и в других странах Европы, здесь доминирует штамм «омикрон».

В Германии вынуждены идти на непопулярные меры: во всех 16 федеральных землях поддержали обязательную вакцинацию. Также решено ужесточить правила допуска в рестораны и бары. Даже вакцинированным и переболевшим ковидом придется предъявлять отрицательный результат теста. 

В Великобритании сотни военных направлены на службу в больницы и на станции скорой помощи из-за нехватки медперсонала. Дефицит кадров составляет почти 40 тысяч сотрудников. Они находятся на самоизоляции из-за заражения или контакта с заболевшим. 

Во Франции пик волны COVID-19 ожидается через 10 дней, говорят медики. При этом в обществе растет напряжение из-за действий правительства, которые не приносят результатов, но сильно ограничивают людей. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. И выходит на рекордные показатели заражаемости – около двух миллионов человек каждый день получают положительный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во имя света и добра. История о православном священнике, который помогает больным детям в хосписе. Проект «Хорошие люди»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by