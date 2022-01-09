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В Литве повысят налог на доход от азартных игр и лотерей

09.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве повысят налог на доход от азартных игр и лотерей

Литовский бюджет несет убытки из-за недальновидной политики властей. Потеря белорусского транзита и таможенный нокаут от Китая сильно ударили по экономике Литвы. Вильнюс ищет способы подлатать дыры и находит нестандартные решения: казну планируют пополнить азартными доходами! 

Сейм утвердил повышение налогов с игорных компаний и организаторов лотерей. Летом владельцы казино, а также игровых автоматов будут платить 20% от прибыли, а доход от лотерей обложили 18-процентным сбором. Это еще больше усиливает напряжение между властями и бизнесом, который несет миллионные убытки из-за политических конфликтов Вильнюса с Минском и Пекином.

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Литовский бюджет несет убытки из-за недальновидной политики властей. Потеря белорусского транзита и таможенный нокаут от Китая сильно ударили по экономике Литвы....
 
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