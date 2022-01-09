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Оранжевый уровень опасности объявлен на воскресенье в Гомельской и Могилевской областях

09.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен на воскресенье в Гомельской и Могилевской областях

Белгидромет предупреждает гомельчан и могилевчан о неблагоприятном метеорологическом явлении.

В воскресенье 9 января утром и днем во многих районах Гомельской и Могилевской областей ожидается сильный снег и метели.

В целом по стране погода будет облачная с прояснениями, на большей части территории страны ожидается снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура днем будет варьироваться от 0°C до -6°C.

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Белгидромет предупреждает гомельчан и могилевчан о неблагоприятном метеорологическом явлении. В воскресенье 9 января утром и днем во многих районах Гомельской и...
 
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