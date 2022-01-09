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Оранжевый уровень опасности объявлен на воскресенье в Гомельской и Могилевской областях
Источник материала: ОНТ
Белгидромет
В воскресенье 9 января утром и днем во многих районах Гомельской и Могилевской областей ожидается сильный снег и метели.
В целом по стране погода будет облачная с прояснениями, на большей части территории страны ожидается снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура днем будет варьироваться от 0°C до -6°C.
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Белгидромет предупреждает гомельчан и могилевчан о неблагоприятном метеорологическом явлении. В воскресенье 9 января утром и днем во многих районах Гомельской и...
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