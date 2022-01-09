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Петровский: ОДКБ впервые в истории выходит на уровень НАТО

09.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Петровский: ОДКБ впервые в истории выходит на уровень НАТО

Помимо партнерской помощи, присутствие миротворческих войск в Казахстане имеет еще несколько важных аспектов. Слаженные действия союзников уже продемонстрировали всему миру степень взаимодействия в рамках ОДКБ.

Эксперты сходятся во мнении, что это придает организации новый геополитический статус, с которым нельзя не считаться.  И хорошая проверка готовности действовать быстро и решительно для стран-участниц. 

Петр Петровский политолог, эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь»: «Во-первых, для ОДКБ это реальный экзамен. Потому что это первая в истории такая операция, которая выводит организацию на уровень НАТО. Да, может не с таким большим количеством участников, но, как минимум, с такой же быстротой и эффективностью действий. Во-вторых, мы увидели евразийскую солидарность. Все члены ОДКБ пропорционально своей армии предоставили миротворческий контингент. Я думаю, что солидарность стран участниц ОДКБ и легитимно действующей власти разрубила этот сговор. Это, прежде всего, моральное и информационное поражение всех политических сил террористов заговорщиков вместе с коллективным западом которые хотели подорвать суверенитет и независимость Казахстана».

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Помимо партнерской помощи, присутствие миротворческих войск в Казахстане имеет еще несколько важных аспектов. Слаженные действия союзников уже...
 
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