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Петровский: ОДКБ впервые в истории выходит на уровень НАТО
Источник материала: ОНТ
Помимо партнерской помощи, присутствие миротворческих войск в Казахстане имеет еще несколько важных аспектов. Слаженные действия союзников уже продемонстрировали всему миру степень взаимодействия в рамках ОДКБ.
Эксперты сходятся во мнении, что это придает организации новый геополитический статус, с которым нельзя не считаться. И хорошая проверка готовности действовать быстро и решительно для стран-участниц.
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Помимо партнерской помощи, присутствие миротворческих войск в Казахстане имеет еще несколько важных аспектов. Слаженные действия союзников уже...
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