Беларусь и Россия сыграли ключевую роль в миротворческом процессе в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Жертв могло быть намного больше, если бы не политические усилия дружественных Казахстану стран. В первую очередь это Беларусь и Россия.

Минск не впервые сыграл важную роль в миротворческом процессе, показав себя надежным союзником по интеграции. Накануне Президент Казахстана в телефонном разговоре подробно проинформировал Александра Лукашенко о ситуации. Президенты обсудили динамику развития обстановки в Казахстане, действия сил ОДКБ, а также вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран.

Накануне состоялся еще один телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. А также формат дальнейших переговоров глав государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Плотность политических контактов последних дней показывает, какие усилия партнеры по ОДКБ прилагают для разрешения конфликта. В пятницу Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Беларуси находится в постоянном контакте с российским коллегой, а также подробно обсудил положение дел с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Политики глубоко погружены в ситуацию и плотно работают над урегулированием конфликта. Союзники Казахстана – главным образом, Беларусь и Россия – пытаются помочь всеми силами. Миротворческий контингент – это не только выполнение обязательств по Договору о коллективной безопасности, а рука помощи близкому народу, подчеркивает Александр Лукашенко.

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