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Продолжается обсуждение проекта новой Конституции: свои комментарии и пожелания может оставить каждый
Источник материала: ОНТ
Сейчас обсуждение проекта новой Конституции – дело каждого. И для всех созданы удобные условия: оставить пожелания и предложения можно, не выходя из дома, через интернет, а также по почте.
Многие предпочитают личные встречи. Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики.
Сенаторы готовы лично выслушать всех желающих. Уже завтра спикер верхней палаты парламента примет людей с 11 утра до двух часов дня. Далее – до 5 часов прием проведет заместитель председателя. Каждое предложение будет учтено в финальном документе, а последнее слово – за белорусами на референдуме в феврале.
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Продолжается обсуждение проекта новой Конституции: свои комментарии и пожелания может оставить каждый
Сейчас обсуждение проекта новой Конституции – дело каждого. И для всех созданы удобные условия: оставить пожелания и предложения можно, не выходя из дома, через...
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