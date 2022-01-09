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Продолжается обсуждение проекта новой Конституции: свои комментарии и пожелания может оставить каждый

09.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается обсуждение проекта новой Конституции: свои комментарии и пожелания может оставить каждый

Сейчас обсуждение проекта новой Конституции – дело каждого. И для всех созданы удобные условия: оставить пожелания и предложения можно, не выходя из дома, через интернет, а также по почте. 

Многие предпочитают личные встречи. Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики.

Сенаторы готовы лично выслушать всех желающих. Уже завтра спикер верхней палаты парламента примет людей с 11 утра до двух часов дня. Далее – до 5 часов прием проведет заместитель председателя. Каждое предложение будет учтено в финальном документе, а последнее слово – за белорусами на референдуме в феврале.

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Сейчас обсуждение проекта новой Конституции – дело каждого. И для всех созданы удобные условия: оставить пожелания и предложения можно, не выходя из дома, через...
 
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