Связисты и ракетчики приехали поздравить с праздниками воспитанников Руденской школы-интерната

Источник материала: ОНТ

Меньше недели остается до завершения акции «Наши дети». Но еще много желаний маленьких белорусов успеют исполнить взрослые участники благотворительного марафона. Традиционно на праздничной передовой – люди в форме.

Связисты и ракетчики приехали в гости к воспитанникам Руденской школы-интерната. Военные привезли с собой не только сладкие подарки, но и настоящую сказку. Новогодние песни для детишек исполнили участники концертной группы подразделения.

Андрей Савченко, командир 56-го полка связи ВВС и войск ПВО: «Каждый военнослужащий переживает это мероприятие, через себя пропускает. Через голову через сердце. Это не просто «отбыть номер» или поставить какую-то галочку. Я думаю, любого в полку спросить – никто не остался равнодушным!»

Не забыли и о материальной базе школы. Заранее узнав об увлечениях детей, военные привезли наборы для творчества. Акция продолжается, впереди новые встречи – до Старого Нового года.

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