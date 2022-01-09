Источник материала: ProBusiness

Разбор итогового варианта Налогового кодекса, советы по продвижению бренда и бизнес на желании уехать в США. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на этой неделе.

Условия для бизнеса

С 1 января 2022 года базовая величина в Беларуси составляет 32 бел. рубля (примерно $ 12,5). Это на 3 рубля (примерно $ 1,2) больше, чем в прошлом году. Вместе с размером базовой вырастут и различные штрафы, а также госпошлины для юрлиц и ИП. Составили для вас таблицу основных изменений .

Опубликован итоговый вариант нашумевших изменений Налогового кодекса Беларуси. Мы прошлись по основным новшествам , которые дожили до официального опубликования документа, а также выделили 7 главных изменений в НК-2022 для ИП .

Экономика для бизнеса

Китай открыл новый маршрут доставки товаров в ЕС. Власти КНР пошли на этот шаг, чтобы миновать «чрезмерно загруженные станции» в Восточной Европе и избежать сбоя в поставках. То есть Китай захотел доставлять грузы в обход Беларуси и Польши. Узнали , насколько это событие важно для белорусского рынка грузоперевозок.

В Беларуси наконец-то приняли и опубликовали бюджет на 2022 год. Посмотрели , на что будут тратить бюджетные средства в этом году и есть ли там что-то для бизнеса.

После Нового года начался активный рост курсов доллара и евро к белорусскому рублю. По итогам последних торгов на бирже они достигли 2,5886 рубля за 1 USD и 2,9257 рубля за 1 EUR.

Российский рубль наоборот снижается: 3,4223 рубля за 100 RUB.

Полезное для бизнеса

«Сегодня, чтобы успешно и эффективно развивать свой бизнес, необходимо быть не просто впереди, а задавать тренды в маркетинговых стратегиях. Ведь именно так можно не только отстроиться от конкурентов, но и стать единомышленником для своих покупателей», — считает казахстанский эксперт по PR, автор книги «PR по-азиатски: Честно о коммуниациях в Центральной Азии» Олеся Колесниченко. Она рассказала «Про бизнес» о том, за какими тенденциями современных коммуникаций стоит следить пиарщикам в 2022 году.

Истории бизнеса

Юлия Целкова родилась в Беларуси, в Гомеле. Но свое дело ей удалось запустить в России. Она сумела создать и продвинуть эксклюзивный продукт и уйти с нелюбимой работы. Уже 5 лет ее оригинальная вышивка на варежках, свитерах и шарфах — главный источник дохода семьи. Товар рукодельницы пользуется широким спросом не только среди жителей России, но и за рубежом. О том, как важно придумать что-то уникальное и «не закиснуть» при этом, Юлия рассказала в нашей статье .

«В августе 2018 года я приехал в США по студенческой визе, чтобы учиться на языковых курсах. Сейчас я веду блог о жизни в Америке и являюсь соучредителем компании A&K American Educational Consulting. Мы помогаем приехать в США, поступить в учебное заведение, получить визу и улучшить свой английский», — так коротко описывает свою историю успеха Антон Наянзин, у которого больше 100 тысяч подписчиков в Instagram и более 120 тысяч — в Telegram. Блогер и предприниматель рассказал «Про бизнес» подробности своего пути в такой необычный бизнес.

А еще вот тут мы собрали истории бизнесов, в которых не обошлось без чуда: неожиданные идеи, необычные клиенты и вера в себя помогли добиться успеха.

Читайте также