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Итоги недели от портала "Про бизнес"
09.01.2022 11:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Разбор итогового варианта Налогового кодекса, советы по продвижению бренда и бизнес на желании уехать в США. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на этой неделе.
Условия для бизнеса
С 1 января 2022 года базовая величина в Беларуси составляет 32 бел. рубля (примерно $ 12,5). Это на 3 рубля (примерно $ 1,2) больше, чем в прошлом году. Вместе с размером базовой вырастут и различные штрафы, а также госпошлины для юрлиц и ИП. Составили для вас
Опубликован итоговый вариант нашумевших изменений Налогового кодекса Беларуси. Мы
Экономика для бизнеса
Китай открыл новый маршрут доставки товаров в ЕС. Власти КНР пошли на этот шаг, чтобы миновать «чрезмерно загруженные станции» в Восточной Европе и избежать сбоя в поставках. То есть Китай захотел доставлять грузы в обход Беларуси и Польши.
В Беларуси наконец-то приняли и опубликовали бюджет на 2022 год.
После Нового года начался активный рост курсов доллара и евро к белорусскому рублю.
Полезное для бизнеса
«Сегодня, чтобы успешно и эффективно развивать свой бизнес, необходимо быть не просто впереди, а задавать тренды в маркетинговых стратегиях. Ведь именно так можно не только отстроиться от конкурентов, но и стать единомышленником для своих покупателей», — считает казахстанский эксперт по PR, автор книги «PR по-азиатски: Честно о коммуниациях в Центральной Азии» Олеся Колесниченко. Она
Истории бизнеса
Юлия Целкова родилась в Беларуси, в Гомеле. Но свое дело ей удалось запустить в России. Она сумела создать и продвинуть эксклюзивный продукт и уйти с нелюбимой работы. Уже 5 лет ее оригинальная вышивка на варежках, свитерах и шарфах — главный источник дохода семьи. Товар рукодельницы пользуется широким спросом не только среди жителей России, но и за рубежом. О том, как важно придумать что-то уникальное и «не закиснуть» при этом, Юлия
«В августе 2018 года я приехал в США по студенческой визе, чтобы учиться на языковых курсах. Сейчас я веду блог о жизни в Америке и являюсь соучредителем компании A&K American Educational Consulting. Мы помогаем приехать в США, поступить в учебное заведение, получить визу и улучшить свой английский», — так коротко описывает свою историю успеха Антон Наянзин, у которого больше 100 тысяч подписчиков в Instagram и более 120 тысяч — в Telegram. Блогер и предприниматель
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Разбор итогового варианта Налогового кодекса, советы по продвижению бренда и бизнес на желании уехать в США. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на этой...
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