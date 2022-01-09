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В Копыльском районе спасли потерявшуюся в лесу женщину

09.01.2022 11:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе спасли потерявшуюся в лесу женщину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

8 января в 18.00 копыльским спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь заблудившейся в лесном массиве вблизи агрогородка Семежево женщине. Как позже стало известно, она направлялась домой из деревни Выгода, где работает. Решив сократить путь, она пошла через поле, но почувствовала недомогание и потеряла сознание. Придя в себя, женщина продолжила путь, но не могла сориентироваться, где находится, и позвонила спасателям. По подсчетам МЧС, женщина могла пройти около 5 км.

Спасатели стали прочесывать лесные дороги и поле, подавая звуковой сигнал. Диспетчер находилась с потерявшейся на связи. В какой-то момент женщина услышала сирену и сообщила об этом.

В 19.36 заблудившуюся женщину обнаружили работники МЧС в поле на расстоянии 3 км от дороги. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую для обследования в больницу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Она направлялась домой из деревни Выгода, где работает. Решив сократить путь, пошла через поле, но почувствовала недомогание и потеряла сознание. Придя в себя,...
 
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