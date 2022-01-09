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В Алма-Ате из-за обстрела машины погибла четырехлетняя девочка

09.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Алма-Ате из-за обстрела машины погибла четырехлетняя девочка

7 января в Алма-Ате неизвестные обстреляли гражданский автомобиль, в нем находились дети. Из-за ранений одна девочка скончалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tengrinews.

Это уже не первый случай гибели ребенка из-за вооруженного мятежа в Казахстане. Официально подтверждена гибель еще двух детей, трое пострадали.

Фото: Pixabay

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7 января в Алма-Ате неизвестные обстреляли гражданский автомобиль, в нем находились дети. Из-за ранений одна девочка скончалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой...
 
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