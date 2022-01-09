ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александра Саснович выиграла серебро на теннисном турнире в Мельбурне

09.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Александра Саснович выиграла серебро на теннисном турнире в Мельбурне

Белорусская теннисистка Александра Саснович завоевала серебро на теннисном турнире BTA-250 в Австралии.

Белоруске не хватило всего одного победного матча до золота. В решающем поединке с американкой Амандой Анисимовой счет сложился в пользу спортсменки из США – 5:7, 6:1, 4:6.

Общий призовой фонд турнира составляет $240 тысяч. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович завоевала серебро на теннисном турнире BTA-250 в Австралии.Белоруске не хватило всего одного победного матча до золота....
 
Новости дня
Новости разные
 
Связисты и ракетчики приехали поздравить с праздниками воспитанников Руденской школы-интерната
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by