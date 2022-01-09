Александра Саснович выиграла серебро на теннисном турнире в Мельбурне

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Александра Саснович завоевала серебро на теннисном турнире BTA-250 в Австралии.



Белоруске не хватило всего одного победного матча до золота. В решающем поединке с американкой Амандой Анисимовой счет сложился в пользу спортсменки из США – 5:7, 6:1, 4:6.

Общий призовой фонд турнира составляет $240 тысяч.

Фото: БЕЛТА

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