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Александра Саснович выиграла серебро на теннисном турнире в Мельбурне
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Александра Саснович завоевала серебро на теннисном турнире BTA-250 в Австралии.
Общий призовой фонд турнира составляет $240 тысяч.
Фото: БЕЛТА
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Белорусская теннисистка Александра Саснович завоевала серебро на теннисном турнире BTA-250 в Австралии.Белоруске не хватило всего одного победного матча до золота....
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