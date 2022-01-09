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С февраля Большой театр оперы и балета отменит антиковидную рассадку

09.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С февраля Большой театр оперы и балета отменит антиковидную рассадку

С февраля 2022 года в Большом театре оперы и балета можно будет выкупать 100% зрительских мест. Об этом сообщили в Facebook театра.

В первом месяце года будет еще действовать шахматная рассадка зрителей, введенная в начале пандемии, а с февраля это правило действовать уже не будет.

Напомним, 4 января в Большом сменился гендиректор. Руководителем стала Екатерина Дулова.

Фото: БЕЛТА

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С февраля 2022 года в Большом театре оперы и балета можно будет выкупать 100% зрительских мест. Об этом сообщили в Facebook театра. В первом месяце года будет еще...
 
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