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С февраля Большой театр оперы и балета отменит антиковидную рассадку
Источник материала: ОНТ
С февраля 2022 года в Большом театре оперы и балета можно будет выкупать 100% зрительских мест. Об этом
В первом месяце года будет еще действовать шахматная рассадка зрителей, введенная в начале пандемии, а с февраля это правило действовать уже не будет.
Напомним, 4 января в Большом сменился гендиректор. Руководителем стала
Фото: БЕЛТА
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С февраля 2022 года в Большом театре оперы и балета можно будет выкупать 100% зрительских мест. Об этом сообщили в Facebook театра. В первом месяце года будет еще...
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