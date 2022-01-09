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На Немиге начали демонтаж пролетов обрушившегося моста
Источник материала: ОНТ
В Минске на Немиге рабочие начали демонтировать пролеты обрушившегося моста. Об этом
Работы ведутся круглосуточно, при демонтаже только ночью были задействованы 30 человек.
Ранее стало известно о перекрытии некоторых дорог в центре Минска в связи с закрытием моста. Городской транспорт изменил маршруты.
Фото: БЕЛТА
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В Минске на Немиге рабочие начали демонтировать пролеты обрушившегося моста. Об этом написали в Telegram-канале «Минск. Официально». Работы ведутся круглосуточно, при...
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