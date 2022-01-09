На Немиге начали демонтаж пролетов обрушившегося моста

Источник материала: ОНТ

В Минске на Немиге рабочие начали демонтировать пролеты обрушившегося моста. Об этом написали в Telegram-канале «Минск. Официально».

Работы ведутся круглосуточно, при демонтаже только ночью были задействованы 30 человек.

Ранее стало известно о перекрытии некоторых дорог в центре Минска в связи с закрытием моста. Городской транспорт изменил маршруты.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram