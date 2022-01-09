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На Немиге начали демонтаж пролетов обрушившегося моста

09.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Немиге начали демонтаж пролетов обрушившегося моста

В Минске на Немиге рабочие начали демонтировать пролеты обрушившегося моста. Об этом написали в Telegram-канале «Минск. Официально».

Работы ведутся круглосуточно, при демонтаже только ночью были задействованы 30 человек.

Ранее стало известно о перекрытии некоторых дорог в центре Минска в связи с закрытием моста. Городской транспорт изменил маршруты.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на Немиге рабочие начали демонтировать пролеты обрушившегося моста. Об этом написали в Telegram-канале «Минск. Официально». Работы ведутся круглосуточно, при...
 
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