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Израиль с 9 января будет принимать туристов, вакцинированных «Спутником V»
Источник материала: ОНТ
Израиль сообщил об открытии границ для иностранцев, вакцинированных «Спутником V». Об этом
Важные условия: человек должен пройти вакцинацию как минимум две недели и как максимум полгода назад.
По прибытии туристы должны будут сдать ПЦР-тест и на сутки или до получения отрицательного результата теста находиться на карантине.
Фото: БЕЛТА
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Израиль сообщил об открытии границ для иностранцев, вакцинированных «Спутником V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Израиля. Важные условия: человек должен...
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