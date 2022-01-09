Израиль с 9 января будет принимать туристов, вакцинированных «Спутником V»

Источник материала: ОНТ

Израиль сообщил об открытии границ для иностранцев, вакцинированных «Спутником V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Израиля.

Важные условия: человек должен пройти вакцинацию как минимум две недели и как максимум полгода назад.

По прибытии туристы должны будут сдать ПЦР-тест и на сутки или до получения отрицательного результата теста находиться на карантине.

Фото: БЕЛТА

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