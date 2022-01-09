Источник материала: БелТА

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске выявлена лаборатория по изготовлению марихуаны, сообщили БЕЛТА в МВД.

"В начале года сотрудники наркоконтроля столицы задержали 27-летнего минчанина: в своей квартире он оборудовал специальное помещение для выращивания конопли. Изъято несколько кустов этого растения, готовая к употреблению марихуана, удобрения и спецоборудование (бокс для выращивания наркорастений, осветительные лампы и система вентиляции, кулеры)", - рассказали в МВД.

Со слов задержанного, он изготавливал наркотик для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-