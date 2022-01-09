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В Минске выявлена лаборатория по изготовлению марихуаны

09.01.2022 15:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске выявлена лаборатория по изготовлению марихуаны, сообщили БЕЛТА в МВД.

"В начале года сотрудники наркоконтроля столицы задержали 27-летнего минчанина: в своей квартире он оборудовал специальное помещение для выращивания конопли. Изъято несколько кустов этого растения, готовая к употреблению марихуана, удобрения и спецоборудование (бокс для выращивания наркорастений, осветительные лампы и система вентиляции, кулеры)", - рассказали в МВД.

Со слов задержанного, он изготавливал наркотик для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В начале года сотрудники наркоконтроля столицы задержали 27-летнего минчанина: в своей квартире он оборудовал специальное помещение для выращивания конопли....
 
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