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22 человека погибли в огромной пробке в Пакистане

09.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

22 человека погибли в огромной пробке в Пакистане

Смертельный снегопад в Пакистане. 22 человека погибли в огромной пробке.  

Снег заблокировал трассу в провинции Пенджаб, в ловушке оказались 3,5 тысячи автомобилей. У многих не оказалось с собой теплой одежды, люди не думали, что попадут в такую безвыходную ситуацию. В результате – 8 человек умерли от переохлаждения, остальные отравились угарным газом. Наплыв туристов в курортный город Мурри начался перед выходными. Туда приехало больше 30 тысяч машин, туристы хотели полюбоваться невиданными в этой стране снегопадами. Но для многих эта поездка стала последней в жизни. На месте работают военные, проводится эвакуация пострадавших.

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Смертельный снегопад в Пакистане. 22 человека погибли в огромной пробке.   Снег заблокировал трассу в провинции Пенджаб, в ловушке оказались 3,5 тысячи автомобилей. У...
 
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