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164 человека погибли в Казахстане за время беспорядков

09.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

164 человека погибли в Казахстане за время беспорядков

164 человека погибли в Казахстане за время беспорядков, больше всего – 103 – в Алматы. Такие цифры приводит местная пресса. В стране, куда направились и миротворцы из Беларуси, продолжается антитеррористическая операция. Сообщения о задержаниях приходят из разных регионов. Так, в Алматинской области удалось задержать вооруженную банду.   

Арсенал – от автоматов до обрезов. Судя по всему, подготовка к беспорядкам велась тщательно и заранее. Нет сомнений, что управляли действиями толпы извне, чтобы дестабилизировать ситуацию и в Казахстане, и в целом в регионе. Действовали по принципу «цветных революций». На протесты в Казахстан для массовости свозили людей из ближайших стран. Один из задержанных – житель Кыргызстана – признался, что согласился на участие в акциях за $200 

Только за эту ночь и только в Алматы задержали около ста участников террористических атак и мародеров. Всего же число арестованных при погромах в Казахстане приближается к шести тысячам. Среди них есть иностранцы. Возбуждены уголовные дела, начато досудебное расследование. Прибытие миротворцев ОДКБ помогло существенно снизить градус напряжения. И все же даже этим утром в районах Алматы были слышны выстрелы. Также стало известно, что при обстреле автомобиля, в котором были дети, погибла четырехлетняя девочка. В стране продолжается антитеррористическая операция. 

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164 человека погибли в Казахстане за время беспорядков, больше всего – 103 – в Алматы. Такие цифры приводит местная пресса. В стране, куда направились и миротворцы из...
 
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