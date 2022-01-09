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«Лед под ними трещал»: работники МЧС спасли трех рыбаков

09.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Лед под ними трещал»: работники МЧС спасли трех рыбаков

В Лунинецком районе Брестской области работники МЧС сняли со льдин трех рыбаков, передает МЧС.

Инцидент произошел днем 8 января. В МЧС обратился один из застрявших на льдине мужчин. Он сообщил, что находится на льдине, которую уносит на середину водохранилища Велута. На место срочно выбыли спасатели, они обнаружили, что рыбаков на льдине было двое.

При помощи спасательной доски мужчин сняли со льдины. Медпомощь им не понадобилась. 


Чуть позже на другом берегу был обнаружен третий рыбак, ему также помогли выбраться.

Фото: МЧС

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В Лунинецком районе Брестской области работники МЧС сняли со льдин трех рыбаков, передает МЧС. Инцидент произошел днем 8 января. В МЧС обратился один из застрявших...
 
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