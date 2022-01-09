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В Бресте прошел фестиваль «Берестейские сани»

09.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бресте прошел фестиваль «Берестейские сани»

Народные традиции, угощения и тысячи гостей.  В Бресте продолжаются рождественские гуляния.


Место притяжения – обновленная набережная. Торговые ряды с новогодней атрибутикой, фотозоны, музыкальные площадки – развлечений на несколько километров. Для настроения в морозный, но бесснежный Брест привезли снег с ледяными фигурами. Поводом встретить Рождество вместе стал новый фестиваль. «Берестейские сани» – праздник в народном стиле, с песнями, забавами на старый лад.

Сегодня завершающий день и подведение итогов. На сцене наградили победителей конкурса валенок. Модельеры – юные воспитанники творческих мастерских, сами валяли, расшивали, дефилировали. Тот самый случай, когда и модно, и тепло, валенки согревали наших предков в самые лютые морозы.  

Рождественские гуляния завершают новогодний марафон. За три дня «Берестейские сани» посетило около ста тысяч гостей. Повод задуматься о том, чтобы фестиваль стал традиционным.

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Теги: Брест
 
 
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Народные традиции, угощения и тысячи гостей.  В Бресте продолжаются рождественские гуляния. Место притяжения – обновленная набережная. Торговые ряды с...
 
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