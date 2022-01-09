|
Европейцы продолжают выступать против антиковидных ограничений
Источник материала: ОНТ
Далеко не все европейцы принимают ограничения. И по-прежнему готовы бороться за свои права, не взирая на жесткую реакцию силовиков.
Десятки тысяч человек вышли на улицы Вены против обязательной вакцинации, которую власти пообещали ввести с февраля. Протестующие перекрыли дороги, общественный транспорт стоял. Жгли файеры и дымовые шашки, бросали петарды. За безопасностью полиция следила на земле и с воздуха – над митингом кружили вертолеты. Без столкновений не обошлось. Особо агрессивных задерживали с применением спецсредств.
«Не позволим себя оскорблять» – под таким лозунгом прошли масштабные антиковидные протесты во Франции. На них вышли больше ста тысяч человек. Парижские полицейские, уже по традиции, разгоняли толпу слезоточивым газом и дубинками. Раненые с обеих сторон. Есть задержанные. Всего во Франции за один день прошло около 180 манифестаций.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Далеко не все европейцы принимают ограничения. И по-прежнему готовы бороться за свои права, не взирая на жесткую реакцию силовиков. Десятки тысяч человек вышли на...
|
Архив (Разное)