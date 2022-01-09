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Европейцы продолжают выступать против антиковидных ограничений

09.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Европейцы продолжают выступать против антиковидных ограничений

Далеко не все европейцы принимают ограничения. И по-прежнему готовы бороться за свои права, не взирая на жесткую реакцию силовиков. 


Десятки тысяч человек вышли на улицы Вены против обязательной вакцинации, которую власти пообещали ввести с февраля. Протестующие перекрыли дороги, общественный транспорт стоял. Жгли файеры и дымовые шашки, бросали петарды. За безопасностью полиция следила на земле и с воздуха – над митингом кружили вертолеты. Без столкновений не обошлось. Особо агрессивных задерживали с применением спецсредств.  

«Не позволим себя оскорблять» – под таким лозунгом прошли масштабные антиковидные протесты во Франции. На них вышли больше ста тысяч человек. Парижские полицейские, уже по традиции, разгоняли толпу слезоточивым газом и дубинками. Раненые с обеих сторон. Есть задержанные. Всего во Франции за один день прошло около 180 манифестаций.  

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Далеко не все европейцы принимают ограничения. И по-прежнему готовы бороться за свои права, не взирая на жесткую реакцию силовиков.  Десятки тысяч человек вышли на...
 
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