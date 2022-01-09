Динара Алимбекова заняла 3-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Источник материала: ОНТ

Бронзу взяла Динара Алимбекова в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Это первая личная медаль белорусской биатлонистки в сезоне. Золото досталось представительнице Норвегии, а серебро – спортсменке из Швеции.

Фото: @belarusbiatlon

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