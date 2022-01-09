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Динара Алимбекова заняла 3-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Источник материала: ОНТ
Бронзу взяла Динара Алимбекова в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Это первая личная медаль белорусской биатлонистки в сезоне. Золото досталось представительнице Норвегии, а серебро – спортсменке из Швеции.
Фото: @belarusbiatlon
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Бронзу взяла Динара Алимбекова в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Это первая личная медаль белорусской биатлонистки в сезоне....
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