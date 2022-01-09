В Латвии высмеяли телевидение за перевод концерта Depeche Mode на латышский язык

Источник материала: ОНТ

Глупость года – латвийское телевидение в самом начале 22-го позаботилось о главном номинанте на эту премию. Концерт Depeche Mode показали с синхронным переводом на латышский язык. Звучит, мягко говоря, оригинально.





Зрители и поклонники группы обрушились на авторов несуразной идеи с критикой – мол, так испортить нужно уметь. Кто-то намекнул на неадекватность, как после наркотиков, а кто-то упрекнул в глупом выполнении закона о языке. Некоторые пользователи заметили в увиденном пародию и даже похвалили актера Дайниса Поргантса, который озвучил перевод. В следующий раз ему предложили еще и параллельно петь. Пока же ему сулят самую глупую премию только что начавшегося года.

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