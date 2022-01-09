ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Латвии высмеяли телевидение за перевод концерта Depeche Mode на латышский язык

09.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Латвии высмеяли телевидение за перевод концерта Depeche Mode на латышский язык

Глупость года – латвийское телевидение в самом начале 22-го позаботилось о главном номинанте на эту премию. Концерт Depeche Mode показали с синхронным переводом на латышский язык. Звучит, мягко говоря, оригинально.  


Зрители и поклонники группы обрушились на авторов несуразной идеи с критикой – мол, так испортить нужно уметь. Кто-то намекнул на неадекватность, как после наркотиков, а кто-то упрекнул в глупом выполнении закона о языке. Некоторые пользователи заметили в увиденном пародию и даже похвалили актера Дайниса Поргантса, который озвучил перевод. В следующий раз ему предложили еще и параллельно петь. Пока же ему сулят самую глупую премию только что начавшегося года.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глупость года – латвийское телевидение в самом начале 22-го позаботилось о главном номинанте на эту премию. Концерт Depeche Mode показали с синхронным переводом на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лед под ними трещал»: работники МЧС спасли трех рыбаков
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by