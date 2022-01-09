Нацбанк Казахстана приостанавливает работу обменных пунктов

Источник материала: ОНТ

Нацбанк Казахстана объявил о приостановке работы обменных пунктов страны. Такие меры вводятся из соображений безопасности, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что когда ситуация в Алматы и других регионах стабилизируется, торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи возобновятся и проведение международных платежей и переводов снова станет возможным.

Фото: depositphotos.com

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