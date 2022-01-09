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Кот вылез из-под дивана – хозяйка поняла, что срочно нужно убираться в доме! Только посмотрите на это – будете хохотать до слез! (ВИДЕО)

09.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот вылез из-под дивана – хозяйка поняла, что срочно нужно убираться в доме! Только посмотрите на это – будете хохотать до слез! (ВИДЕО)

Забавный ролик опубликовал ridus.ru.

В ролике кот вылез из-под дивана, а его мордочка оказалась полностью покрытой паутиной. Хозяйка была удивлена – явно она давно не делала уборку.


Комментаторов до слез насмешил кот, облепленный паутиной.

Фото: Pixabay.com

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Забавный ролик опубликовал ridus.ru. В ролике кот вылез из-под дивана, а его мордочка оказалась полностью покрытой паутиной. Хозяйка была удивлена – явно она давно не...
 
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