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Кот вылез из-под дивана – хозяйка поняла, что срочно нужно убираться в доме! Только посмотрите на это – будете хохотать до слез! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавный ролик опубликовал
В ролике кот вылез из-под дивана, а его мордочка оказалась полностью покрытой паутиной. Хозяйка была удивлена – явно она давно не делала уборку.
Комментаторов до слез насмешил кот, облепленный паутиной.
Фото: Pixabay.com
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Кот вылез из-под дивана – хозяйка поняла, что срочно нужно убираться в доме! Только посмотрите на это – будете хохотать до слез! (ВИДЕО)
Забавный ролик опубликовал ridus.ru. В ролике кот вылез из-под дивана, а его мордочка оказалась полностью покрытой паутиной. Хозяйка была удивлена – явно она давно не...
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