﻿ В аграрно-техническом университете прошла встреча с обсуждением проекта обновленной Конституции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В аграрно-техническом университете прошла встреча с обсуждением проекта обновленной Конституции

09.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В аграрно-техническом университете прошла встреча с обсуждением проекта обновленной Конституции

Проект Конституции создает новые социальные лифты и возможности. Обсуждение обновленного закона набирает обороты. Сейчас то время, когда можно еще повлиять на текст документа. 

Участники встречи в аграрно-техническом университете – преподаватели и активная молодежь вуза. В диалоге коснулись темы здравоохранения, семейных ценностей, молодежной политики, приоритета национального законодательства, изменений в политической сфере, а также исторической памяти. 

После каждой такой встречи предложения белорусов для обработки отправляют в Национальный центр правовой информации. Самые перспективные учтут в финальном документе, который вынесут на референдум в феврале.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект Конституции создает новые социальные лифты и возможности. Обсуждение обновленного закона набирает обороты. Сейчас то время, когда можно еще повлиять на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лед под ними трещал»: работники МЧС спасли трех рыбаков
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by