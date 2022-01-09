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В аграрно-техническом университете прошла встреча с обсуждением проекта обновленной Конституции
Источник материала: ОНТ
Проект Конституции создает новые социальные лифты и возможности. Обсуждение обновленного закона набирает обороты. Сейчас то время, когда можно еще повлиять на текст документа.
Участники встречи в аграрно-техническом университете – преподаватели и активная молодежь вуза. В диалоге коснулись темы здравоохранения, семейных ценностей, молодежной политики, приоритета национального законодательства, изменений в политической сфере, а также исторической памяти.
После каждой такой встречи предложения белорусов для обработки отправляют в Национальный центр правовой информации. Самые перспективные учтут в финальном документе, который вынесут на референдум в феврале.
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Проект Конституции создает новые социальные лифты и возможности. Обсуждение обновленного закона набирает обороты. Сейчас то время, когда можно еще повлиять на...
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