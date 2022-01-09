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Как быстро объехать участок с обрушенным мостом на Немиге? Вот кратчайшие пути!

09.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как быстро объехать участок с обрушенным мостом на Немиге? Вот кратчайшие пути!

ГАИ вместе с проектными организациями разработала схему изменения организации дорожного движения в центральной части Минска с учетом изменения маршрутов общественного транспорта в объезд Немиги, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ул. Городской Вал, пр. Независимости и ул. Янки Купалы – кратчайший путь объезда участка дороги, который закрыт из-за того, что частично обрушился мост на Немиге. На личных автомобилях не рекомендуется ездить по этим маршрутам, чтобы избежать заторов. Водителям машин советуют ул. Сторожевскую, проспект Машерова и другие улицы 2-го транспортного кольца.

Чтобы пропускную способность этих дорог увеличить, к примеру, на проспекте Независимости в районе ул. Городской Вал и Янки Купалы демонтированы пешеходные переходы, закрыты левые повороты на ул. Ленина, а также для личного транспорта на ул. Янки Купалы. С двух полос организован левый поворот с ул. Янки Купалы на ул. Максима Богдановича. На ул. Сторожевской – поворот на проспект Машерова с двух полос. С ул. Мельникайте – поворот налево на ул. Романовская Слобода тоже с двух полос.

Режимы работы светофоров также скорректируют, установят информационные щиты и дорожные знаки.

ГАИ уделит внимание нарушениям правил остановки и стоянки на улицах Сторожевская – пр. Машерова – Заславская – Мельникайте.

Если будет необходимо, ограничат движение от площади Франтишка Богушевича в направлении ул. Немига и со стороны ул. Кальварийской в направлении ул. Романовская Слобода.

ГАИ призывает с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать маршрут движения. А по возможности и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться метро.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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ГАИ вместе с проектными организациями разработала схему изменения организации дорожного движения в центральной части Минска с учетом изменения маршрутов...
 
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