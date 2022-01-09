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Стало известно о смерти белорусской телеведущей
Источник материала: ОНТ
Стало известно о смерти белорусской телеведущей Ирины Смольской. Об этом
О трагической новости стало известно в воскресенье, 9 января. Работа Ирины Смольской на телевидении началась в 90-х.
Ирина Смольская была также ведущей концертов и певицей. Последнее время она трудилась на СТВ.
Фото: СТВ
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Стало известно о смерти белорусской телеведущей Ирины Смольской. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О трагической новости стало известно в...
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