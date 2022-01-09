ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно о смерти белорусской телеведущей

09.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стало известно о смерти белорусской телеведущей

Стало известно о смерти белорусской телеведущей Ирины Смольской. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О трагической новости стало известно в воскресенье, 9 января. Работа Ирины Смольской на телевидении началась в 90-х.

Ирина Смольская была также ведущей концертов и певицей. Последнее время она трудилась на СТВ.

Фото: СТВ

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно о смерти белорусской телеведущей Ирины Смольской. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О трагической новости стало известно в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лед под ними трещал»: работники МЧС спасли трех рыбаков
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by