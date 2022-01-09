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В Червене завершился флешмоб поздравлений белорусского космонавта Олега Новицкого с юбилеем

09.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Червене завершился флешмоб поздравлений белорусского космонавта Олега Новицкого с юбилеем

От МКС до Червеня. Сегодня в Минской области завершился масштабный флешмоб поздравлений белорусского космонавта Олега Новицкого с юбилеем. Конкурс, который запустил наш телеканал, объединил участников со всего мира. Но главный приз достался юным белорусам.


По-настоящему праздничным было это утро в Червене, а для воспитанников дошкольного учреждения – где-то особенно волнительным. Известные гости, подарки, но ребята ждали даже не этого, а открытку – это главный приз флешмоба, который организовал наш телеканал в честь юбилея Олега Новицкого.

Помогали всем педколлективом, изучали космос, биографию космонавта – все, чтобы поздравление точно увидели на орбите.

Это почтовая карточка преодолела тысячи километров. И сосчитать их действительно непросто. Сначала Байконур, степи Казахстана и вот она в Червене. На родине Олега Новицкого. Оттого и такие теплые пожелания землякам: «Бороться, искать, найти и не сдаваться».

В борьбе за уникальный подарок буквально сражались участники со всего мира. Но открытка с подписью командира экипажа  все-таки отправилась в родную Беларусь. И здесь ее ждали.

Татьяна Миранович, заведующая учреждением образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Червеня»: «Мне было особенно приятно, что наши воспитанники поучаствовали в этом конкурсе и поздравили космонавта, и он выбрал наше видеопоздравление. Так как моя мама учила Олега Новицкого в школе и была его классным руководителем с 5 по 10 класс. И очень много мне рассказывала про него».

Важную миссию вручить подарок поручили ведущим ОНТ. Впрочем, Наталья Немогай и Дмитрий Рябов подарили не только эмоции, но и сладкий бонус. Ведь Новый год – это время волшебства.

Возможно, эти ребята – следующие, кто покорит космос. А пока предстоит много и усердно учиться, чтобы любые вершины, даже космические, были по плечу.

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От МКС до Червеня. Сегодня в Минской области завершился масштабный флешмоб поздравлений белорусского космонавта Олега Новицкого с юбилеем. Конкурс, который...
 
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