Француз Кантен Фийон Майе выиграл мужскую гонку преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону

Источник материала: ОНТ

В немецком Оберхофе завершается пятый этап Кубка мира по биатлону. Заключительный соревновательный день открывала мужская гонка преследования.

Настоящий биатлонный триллер устроил россиянин Александр Логинов. Он выигрывал более 40 секунд у ближайших преследователей. Но на последней стрельбе допустил три промаха и в итоге финишировал только пятым, проиграв на последних метрах борьбу за бронзу. Выиграл гонку француз Кантен Фийон Майе, вторым стал шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон. А в 16:45 начнется женская гонка преследования, где отличные шансы на победу есть у наших биатлонисток. Анна Сола уйдет на дистанцию со второй позиции с отставанием от лидера в 7 секунд, еще через 13 секунд начнет гонку Динара Алимбекова, у которой 4-й стартовый номер.

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