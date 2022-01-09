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Омикрон-штамм может быть более опасным для детей. И вот почему!
Источник материала: ОНТ
Индийские ученые считают, что штамм COVID-19 «омикрон» может быть более опасным для детей – частота дыхания у них выше, чем у взрослых, и это делает их более восприимчивыми к содержащимся в воздухе биологическим агентам,
Ученый также подчеркнул, что симптомы заболевания «омикроном» у детей похожи на симптомы взрослых – усталость, легкая лихорадка, боль в горле.
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Индийские ученые считают, что штамм COVID-19 «омикрон» может быть более опасным для детей – частота дыхания у них выше, чем у взрослых, и это делает их более...
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