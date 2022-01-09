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Савиных: страны ОДКБ будут выступать как одно целое, чтобы купировать любые виды угроз на своей территории

09.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Савиных: страны ОДКБ будут выступать как одно целое, чтобы купировать любые виды угроз на своей территории

Помимо партнерской помощи, присутствие миротворческих войск в Казахстане имеет еще несколько важных аспектов. Слаженные действия союзников уже продемонстрировали всему миру степень взаимодействия в рамках ОДКБ.

Эксперты сходятся во мнении, что это придает организации новый геополитический статус, с которым нельзя не считаться. И хорошая проверка готовности действовать быстро и решительно для стран-участниц.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей: «Решение о введении войск в Казахстан стало отрезвляющим душем для нескольких факторов. Прежде всего, были парализованы любые попытки террористических организаций дестабилизировать ситуацию. А во-вторых, это четкий сигнал коллективному Западу о том, что страны ОДКБ будут выступать как одно целое, чтобы купировать любые виды угроз на своей территории. Важно отметить то, что мы действуем исключительно в правовом поле. Войска ОДКБ введены по приглашению правительства Казахстана. Они являются важным стабилизационным фактором». 

 

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Помимо партнерской помощи, присутствие миротворческих войск в Казахстане имеет еще несколько важных аспектов. Слаженные действия союзников уже...
 
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