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Что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от сладкого?

09.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от сладкого?

О том, какие изменения затронут организм, если свести употребление сладких продуктов к минимуму, рассказала эндокрилог Татьяна Бочарова, пишет РИА «Новости».

По словам эксперта, важно внимательно изучать этикетки в магазинах перед тем, как покупать тот или иной продукт. Если в составе больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов – это значит, что продукт чересчур сладкий.

Слово «сахар» производитель может заменять другими названиями, например: патока, мальтоза, гидролизованный крахмал, фруктоза, сахарная пудра и другие.

Эксперт заверила, что человек, который на месяц откажется от сладостей, будет замечать нормализацию всех систем организма: от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона.

По словам Татьяны Бочаровой, также поменяется состояние кожи, ведь сахар разрушительно влияет на коллаген, который делает кожу эластичнее и замедляет появление морщин.


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О том, какие изменения затронут организм, если свести употребление сладких продуктов к минимуму, рассказала эндокрилог Татьяна Бочарова, пишет РИА «Новости». По...
 
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