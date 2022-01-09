Девушка принесла парню милого кролика в коробке – но это была часть розыгрыша. Посмотрите, кто еще вошел в дом вместе с ней! 100% удивитесь!

Источник материала: ОНТ

Видео с необычным розыгрышем опубликовал ridus.ru .

В ролике видно, как девушка устраивает розыгрыш для своего парня. Сначала она села рядом с ним и показала ему кролика. В это время на плечо парня руку положил мужчина. Девушка ушла, а рука осталась. Парень не сразу замечает это.





Пользователи соцсети смеются до слез.

Фото: depositphotos.com

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