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Девушка принесла парню милого кролика в коробке – но это была часть розыгрыша. Посмотрите, кто еще вошел в дом вместе с ней! 100% удивитесь!
Источник материала: ОНТ
Видео с необычным розыгрышем опубликовал
В ролике видно, как девушка устраивает розыгрыш для своего парня. Сначала она села рядом с ним и показала ему кролика. В это время на плечо парня руку положил мужчина. Девушка ушла, а рука осталась. Парень не сразу замечает это.
Пользователи соцсети смеются до слез.
Фото:
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Девушка принесла парню милого кролика в коробке – но это была часть розыгрыша. Посмотрите, кто еще вошел в дом вместе с ней! 100% удивитесь!
Видео с необычным розыгрышем опубликовал ridus.ru. В ролике видно, как девушка устраивает розыгрыш для своего парня. Сначала она села рядом с ним и показала ему...
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