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Девушка принесла парню милого кролика в коробке – но это была часть розыгрыша. Посмотрите, кто еще вошел в дом вместе с ней! 100% удивитесь!

09.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка принесла парню милого кролика в коробке – но это была часть розыгрыша. Посмотрите, кто еще вошел в дом вместе с ней! 100% удивитесь!

Видео с необычным розыгрышем опубликовал ridus.ru.

В ролике видно, как девушка устраивает розыгрыш для своего парня. Сначала она села рядом с ним и показала ему кролика. В это время на плечо парня руку положил мужчина. Девушка ушла, а рука осталась. Парень не сразу замечает это.


Пользователи соцсети смеются до слез.

Фото: depositphotos.com

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Видео с необычным розыгрышем опубликовал ridus.ru. В ролике видно, как девушка устраивает розыгрыш для своего парня. Сначала она села рядом с ним и показала ему...
 
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