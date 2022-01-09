Командующий миротворцами в Казахстане рассказал, до каких пор они пробудут в стране

Источник материала: ОНТ

Командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков сообщил, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране и приступили к выполнению задач, пишет ТАСС.

Задачи миротворцев – охранять важные военные, государственные и социально значимые объекты в Алма-Ате и прилегающих к городу районах, по словам командующего.

Фото: mil.ru

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