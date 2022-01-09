ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Командующий миротворцами в Казахстане рассказал, до каких пор они пробудут в стране

09.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Командующий миротворцами в Казахстане рассказал, до каких пор они пробудут в стране

Командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков сообщил, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране и приступили к выполнению задач, пишет ТАСС.

Задачи миротворцев – охранять важные военные, государственные и социально значимые объекты в Алма-Ате и прилегающих к городу районах, по словам командующего. 

Фото: mil.ru

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков сообщил, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране и приступили к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка принесла парню милого кролика в коробке – но это была часть розыгрыша. Посмотрите, кто еще вошел в дом вместе с ней! 100% удивитесь!
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by