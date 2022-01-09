Как начались и чем закончились самые кровавые беспорядки на территории бывшего СССР – хроника мятежа в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Во время обстрела в Алматы погибла четырехлетняя девочка. А накануне жертвой таких «мирных протестов» стал 11-летний мальчик. Счет погибших уже идет на сотни. Понедельник в Казахстане объявлен днем траура. Тем временем в стране продолжается антитеррористическая операция. И если сейчас этот беспредел удастся остановить, его отголоски будут слышны еще долго. Да выстрелы раздаются все реже, но гнетущая атмосфера по-прежнему держит людей в страхе – за собственную жизнь и за будущее детей.

Сразу в нескольких городах жители вышли на, как они заявляли, мирный протест. Повод – повышения цен на сжиженный газ. Так все начиналось и тогда представить было сложно, что буквально через несколько часов, страна практически вспыхнет. Эти кадры, которые в начале недели облетели весь мир, повергают в ужас своей жестокостью. И стойким ощущением дежавю, ведь на постсоветском пространстве это уже было.

Мятеж начался в нефтедобывающем регионе Казахстана: в городах Жанаозен и Актау. А затем мгновенно, словно вирус, распространился на всю страну. И спустя уже сутки о газовых ценах было забыто. Бесчинствующая толпа требует отставки руководства страны. Громят всё на своем пути.

Казахстан – крупная страна, 9-я по величине в мире, но с очень низкой плотностью населения. Расстояние между городами в тысячи километров. И тот факт, что в разных регионах вспыхнуло одновременно лишь подтверждает – это не стихийный протест, это тщательно спланированная и хорошо управляемая попытка погрузить страну в хаос. И кадров, это подтверждающих в сети предостаточно. К примеру, разгром аэропорта в Алматы – мародёрами, которые громят банкоматы и магазины дьюти-фри руководят крепкие ребята в красных куртках. В радикальных интернет-ресурсах мгновенно появились боевые инструкции – куда идти, как нападать на силовиков, как стоять в сцепке. Знакомый белорусам сценарий. Мы это уже проходили летом 2020-го. Координация через Telegram-каналы, инструкции, как изготавливать коктейли Молотова, вбрасывание фейков, обещания вот-вот проснуться в другой стране. Мы выстояли. Кстати, примерно такой же сценарий удалось реализовать уже осенью 2020-го в Кыргызстане. Сейчас Казахстан.

Вооруженные атаки на здания администраций, баррикады на улицах, горящие автомобили, силовики деморализованы, нет четкого понимания и команды, как действовать, их избивают, разоружают и убивают, минимум трех стражей порядка нелюди – по-другому их назвать нельзя – обезглавили. Из профессионально вброшенной в подготовленную политтехнологами почву искры вспыхнуло пламя.

Почуявших кровь боевиков, уже было не остановиться. С 5 на 6 января Казахстан пережил самые кровавые сутки в своей новейшей истории. Бесчинствующие бандиты превратили Алматы и некоторые другие крупные города фактически в поле боя. Террористы завладели оружием. На кадрах видно, что автоматы и ружья раздают прямо из автомобилей на улицах. Кроме того, боевикам удалось штурмом взять здание спецслужбы, и разграбить оружейную комнату, где хранились в том числе гранаты и гранатометы, специальное снаряжение. Мятежники выносили арсенал оружейных магазинов. Озверевшая толпа разоружала силовиков, которые на тот момент оказались не готовы к тому, что противостоять им будут профессионально подготовленные террористы.

И повсюду звуки выстрелов – одиночные, автоматные очереди. Среляли по окнам, автомобилям, в случайных прохожих. Казахстанские СМИ на протяжении нескольких дней сообщали о трупах на улицах. Некоторые погибли от пуль прямо в своих машинах.

Мародерство, разбой – отдельная тема. Сотни торговых точек разгромлены и разграблены, выносили все – технику, дорогие телефоны, одежду, ювелирные украшения. Вот ещё кадры из аэропорта. Силовики взяли его под контроль менее чем через сутки, но за такое короткое время экстремисты превратили здание в руины.

Боевики предпринимали несколько попыток штурмовать здания телеканалов. Разгромили офис представительства телеканала «Мир». Во время мятежа убит, как минимум один журналист, многие получили ранения. В Таразе – это на юге страны – террористы сожгли три полицейских участка и 50 полицейских автомобилей. В Алматы пошли штурмом на полицейское управление. И в этот момент силовики смогли дать первый серьёзный отпор. О задержанных участниках штурма не сообщается, только о множестве ликвидированных.

СИЗО, Академия пограничной службы – и здесь атаки удалось отбить, хотя по сообщениям, например, у курсантов погранакадемии из оружия в руках были лишь саперные лопатки.

Позже в одном из обращений к народу президент Токаев признает, что государство «проспало» подготовку террористических ячеек и потребует разбора полетов. Противостоять радикалам Казахстан может, но это требует серьезных силовых ресурсов. А ведь необходимо еще охранять и стратегические объекты – крупные предприятия, аэропорты, дипучреждения. 5 января Токаев обращается за помощью в преодолении террористической угрозы к союзникам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности Организации принимает решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан на ограниченное время, пока обстановка в стране не стабилизируется. О чем заявляет Никол Пашинян – премьер-министр Армении, страна в этом году председательствует в ОДКБ. О вводе миротворческого контингента в Казахстан генсек ОДКБ уведомляет Организацию объединённых наций, Шанхайскую организацию сотрудничества и ОБСЕ. В составе миротворческой миссии и белорусские военнослужащие.

В это же время в Казахстане началась антитеррористическая операция, она продолжается до сих пор. В некоторых крупных городах действует комендантский час. Президент страны в обращении к нации однозначно дал понять – террористам пощады не будет.

За эти дни за участие в беспорядках и причастность к терактам арестованы почти 4,5 тысячи человек, среди них много иностранцев, изъято огромное количество оружия. На допросах задержанные рассказывают, как им выдавали оружие, напитки, после употребления которых они теряли контроль над собой и, само собой разумеется, щедро платили.

Но главное сейчас найти координаторов и организаторов мятежа. Случайность или нет, но Казахстан в спешке покинули сотрудники генконсульства США вместе с семьями. И первые ласточки «разбора полетов», обещанного президентом Токаевым, задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов. Его обвиняют в государственной измене. Возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма. Преступникам грозит пожизненное заключение и лишение гражданства – тем, кто сложит оружие. В случае отказа – ликвидация. Сегодня, в Казахстане немного спокойнее, но по-прежнему звучат выстрелы. По словам экспертов, и в Казахстане революционный блицкриг провалился, хотя его организаторы и вдохновители были очень близки к своей цели. И тоже назначили некого нового лидера. Эту роль отвели беглому экс-банкиру. Его разыскивает не только Казахстан, но и Россия, и Украина за серию преступлений. В Казахстане он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию убийства. От правосудия Аблязов, который объявил себя лидером оппозиции, скрывается во Франции. И уже призвал Запад ввести санкции против Казахстана. А в Варшаве (какое совпадение) созывали митинг в поддержку мятежников. До боли знакомая белорусам риторика….

Не удивили новизной заявлений и западные политики. США потребовали от Казахстана не подавлять демократию. На фоне годовщины событий у Капитолия звучит абсурдно и цинично. В Вашингтоне были террористы, а в Алматы – мирные протестующие, отрубающие силовикам головы. Впрочем, риторика, по словам экспертов, вполне предсказуемая, как и тот факт, что сначала пытались раскачать Беларусь, сейчас Казахстан – ближайших союзников России. Создание пояса нестабильности и хаоса у её границ – вполне в духе политики США и НАТО, особенно сейчас, когда на носу важные переговоры.

Казахстан, с помощью союзников выдержал удар. Но цена оказалась очень высокой. Тысячи раненых, сотни погибших, в том числе, среди мирных жителей, в том числе – дети. Казахстанские СМИ сообщают, что от пулевых ранений умерли двое детей: 4-х и 11-ти лет. Завтра в стране объявлен общенациональный траур. Но уже сегодня, тем, кто, поддавшись призывам и обещаниям, вышли на улицы есть смысл задуматься – а стоило оно того?

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