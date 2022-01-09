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Информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами в Казахстане опровергли в Вооруженных Силах

09.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами в Казахстане опровергли в Вооруженных Силах

Заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев в эфире СТВ опроверг информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами. «Все в добром здравии» - заявил он, пишет БЕЛТА.

Заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев опроверг один из фейков. 

Командир батальона тактической группы Вооруженных Сил Беларуси Сергей Красовский отметил, что при выполнении заданий, языковых барьеров нет. 

Фото: скриншот из видео СТВ / БЕЛТА

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Заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев в эфире СТВ опроверг информацию об обстреле колонны с белорусскими...
 
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