Информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами в Казахстане опровергли в Вооруженных Силах

Источник материала: ОНТ

Заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев в эфире СТВ опроверг информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами. «Все в добром здравии» - заявил он, пишет БЕЛТА.

Заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев опроверг один из фейков.

Командир батальона тактической группы Вооруженных Сил Беларуси Сергей Красовский отметил, что при выполнении заданий, языковых барьеров нет.

Фото: скриншот из видео СТВ / БЕЛТА

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