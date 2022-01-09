Тест на прочность пройден: удалось ли миротворцам ОДКБ восстановить порядок в Казахстане и что это значит для самого союза

Источник материала: ОНТ

«Один за всех и все за одного» - этот принцип лежит в основе наших союзных и союзнических отношений. Когда один оказался в беде, другие не могут оставаться в стороне. И именно это, а не протокольные рукопожатия определяют надежность наших отношений. В последние дни телефоны на высшем уровне, похоже, не умолкают. В пятницу Александр Лукашенко созванивается с Пашиняном, Путиным и Назарбаевым. Вчера – снова с российским лидером и президентом Казахстана. Лидеры в постоянном контакте, ведь только коллективный щит поможет отвести страну от пропасти. И ситуация в Казахстане – тест на прочность для всего нашего Союза – и военно-политического и экономического. Сразу после появления первых миротворцев в стране заметно стало тише. Ситуацию удалось взять под контроль. Но порой, все же, искрит. Вместе белорусским подразделением миротворческой миссии в Казахстан прибыла и съемочная группа ОНТ.

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